女優の本仮屋ユイカ（38）が、14日までにインスタグラムを更新。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が出産したの第3子女児を抱っこする姿を公開した。ユイカは「先日、妹のリイナが第3子の女の子を無事出産しました」と報告。妹・リイナの第3子女児を抱っこする姿を披露した。続けて「仕事終わりに妹宅へ向かうと、家に入る前からなんだか神聖な雰囲気。自宅出産だったので、リビングの真ん中にリイナと赤ちゃん、それを