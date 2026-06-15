サッカーワールドカップ日本代表は日本時間１５日未明、強豪・オランダと対戦。２−２の引き分けに持ち込んだ。早朝からの熱い戦いに、各局情報番組でも、その戦いを時間を割いて伝えた。「フジテレビ系「ノンストップ！」では、ＭＣのバナナマン設楽統、スピードワゴン井戸田潤、ハリー杉山が早朝５時から生観戦。全員がブルーのユニフォームに身を包み、早朝とは思えないハイテンションで視聴。特に設楽は、いつもはかっちり