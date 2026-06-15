女優上白石萌歌（26）が14日までに、インスタグラムを更新。幼少期に住んでいたメキシコ再訪などを記した。上白石はNHKBSの紀行番組でメキシコを訪れた時の写真をアップし「3年間住んでいたメキシコを、おとなになった今のまなざしで見つめなおすと、いろいろな想いが胸にこみあげてきてたまらなかった。たまらなかった。懐かしさと発見と学び。気がつけばずっとメキシコ愛を叫んでいたなあ」と記した。地元の料理を食べたり、人々