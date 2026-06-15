グラビアアイドルでタレントの橋本梨菜（32）が14日、インスタグラムを更新。「やらなあかん事めっちゃあるのに何もやる気でない日曜日、やべぃ。久しぶりにベッドに12時間もいたよ笑」と、日曜日の過ごし方を明かした。「写真はね〜GWに久しぶりにアイドルモードでフェスに出てた時の〜どの衣装がすきかなー？」とつづり、谷間際立つネット状の白のトップスや、デコルテが美しい赤のワンピース姿、ロングTシャツ＆ハーフパ