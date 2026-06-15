OLとしても働きながら、グラビア活動を行う木村絵里子（29）が14日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。木村は「大切なお知らせ」とし、「明日6／15発売の週刊プレイボーイに掲載していただきます！そして同日、デジタル写真集『見たことないでしょ？』も発売されます」と報告。そして「いつか載れたらいいなと思っていた週プレ。ひとつ夢が叶って、本当に嬉しいです」と打ち明け、「たくさんの方に届きま