ドジャース夫人会の公式インスタグラムが14日（日本時間15日）までに更新され、夫人らがシカゴのユニクロ店舗を訪れた様子が投稿された。ドジャースは12日（同13日）から14日（同15日）までシカゴでホワイトソックスと3連戦。多くの夫人たちも遠征に同行し、ショッピングを楽しんだ様子だ。ストーリーズでは「シカゴのユニクロ、めちゃくちゃ楽しかった！」とつづり、集合写真を投稿した。ドジャースは今季からグローバル