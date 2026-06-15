◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、同８位のオランダとの初戦を迎え、２度のリードを許しながらも追いついて、２―２で引き分けた。２大会連続出場のＤＦ谷口彰悟は３バックの中央でフル出場。後半３０分にＭＦ堂安律からキャプテンマ