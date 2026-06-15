フリーアナウンサーの武田真一（58）が15日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）の生放送で、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本―オランダ戦に言及した。FIFAランク18位の日本代表は同8位と格上のオランダを相手に2度先行されながらも追い付いて2―2で引き分け。貴重な勝ち点1を手にし、目指す“最高の景色”へ上々のスタートを切った。日本時間午前5時からの試合が終了して約2時間後。