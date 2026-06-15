歌手の工藤静香（56）が14日までに、インスタグラムを更新。山桃の収穫やピクルス作りの様子を公開した。投稿では、赤い山桃が盛られた白い皿の写真とともに収穫の苦労を報告。「熟すると直ぐに落ちてしまうから、こっそり収穫するのが難しい＆蚊との戦いになります。笑」とつづり、自宅の庭のたくさんの実がついた山桃の木を動画で公開した。さらに手作りのピクルスについても紹介し、「夏みかんの皮は重宝します。ついでに玉ねぎ