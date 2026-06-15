◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）８大会連続８度目出場の日本は、過去３度準優勝のオランダとの初戦を２―２で引き分けた。０―１の後半１３分、ＭＦ久保建英のラストパスを受けて一時同点となるゴールを決めたＭＦ中村敬斗は「パスをもらう前から、来るだろうなってわかっていた」と、盟友からのラストパスに感謝した。久保が左サイドの深い位置まで侵入すると、中村は相棒