◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。オランダの主要メディアも試合について大々的に報じ、特に日本の守備を称賛する報道が目立った。日本代表は、オランダに先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日