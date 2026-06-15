コスプレーヤーえなこ（32）が14日、インスタグラムを更新。へそ出しショットを公開した。えなこは「夏コミ楽しみ」とつづり、デニムにレースがあしらわれたブラ＆マイクロミニスカート姿の、夏らしい爽やかな笑顔ショットを披露した。この投稿に「可愛すぎる」「へそちゃんだけで満足」「夏コミ今から楽しみにしているよ！」「世界一かわいい」などのコメントが寄せられている。