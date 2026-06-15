レースアンバサダーの名取くるみ（29）が14日、インスタグラムを更新。誕生日イベントでのお祝いに感謝を伝えた。名取は「生誕祭in Japan」と書き出し、「沢山お祝いして頂き本当にありがとうございました！」と感謝をつづった。そして「忘れられない素敵な思い出がまた1つ増えて幸せです。皆さんにも楽しんでもらえたら何よりです」と思いを記し、デコルテ際立つブルーのドレス姿を披露した。この投稿に「すっごい綺麗、美しい