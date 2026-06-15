【DEEBOT T50S OMNI】 参考価格：109,800円 セール価格：69,800円 Amazonにて、エコバックスのロボット掃除機「DEEBOT T50S OMNI」が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格の約36%オフとなる69,800円。 「DEEBOT T50S OMNI」は、エコバックス史上最薄となる81mmの極薄ボディに先進テクノロジーを搭載したロボット掃除機。完全内蔵型dToF LiDARシス