世界からも注目される日本ブランドは、どのように新しい市場をつくり、独自の「ほんもの」となったのでしょう？共通するのは、「本来の自分」を活かし挑戦していっていること。部門賞受賞ブランドには市場や、海外の声などについての共通質問も。その答えは……？今回は、「利他」部門賞を受賞した「たねや」を紹介。利他の精神が育む、本物の菓子「利他」部門賞 受賞！たねや全国菓子大博覧会最年少受賞の実績を持つ4代目・