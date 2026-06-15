「ホワイトソックス６−４ドジャース」（１４日、シカゴ）ドジャースは逆転負けで３連戦１勝２敗とし、１０カードぶりに負け越した。「１番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は２打数無安打２四球で連続安打試合は６でストップ。試合後、敗戦後に珍しく自身のＳＮＳを更新した。大谷は敗戦後、自らのＳＮＳに新規投稿するのはほとんど無いと言っていい。だがこの日は試合後、ベンチで試合を見つめるホワイトソックス・村上