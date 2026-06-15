サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、オランダ（FIFAランク8位）と対戦し、2−2で引き分けた日本代表（同18位）の戦いぶりについて語った。同戦のNHK中継でピッチサイドから解説を行った柿谷氏は試合後のスタジアムから生出演。試合後の選手の様子については「やっぱりちょっと安心した様子っていうのが見えま