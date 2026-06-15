スカートの呪いが解けるまで_01【漫画】本編を読む小学校低学年のときに見知らぬ男性からお尻を触られ、小学校高学年のときには義父が布団に入ってきた。そんな凄惨な性被害のトラウマを抱えた漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)のコミックエッセイ「スカートの呪いが解けるまで」が話題だ。結婚や出産を経て、一見すると呪縛から解放されたように見える魚田さん。しかし、いまだに男性からの性的な視線には敏感で、本書では「