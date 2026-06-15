12日の夜、由利本荘市二十六木の日本海沿岸東北自動車道で車がクマと衝突しました。運転していた女性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと12日午後8時50分ごろ、由利本荘市二十六木字三六ヶ沢の日本海沿岸東北自動車道を、秋田市方向からにかほ市方向に走っていた普通乗用車が、道路上にいたクマ1頭と衝突しました。運転していた大仙市の30代の女性にけがはありませんでした。クマの体長は約1.2メ}