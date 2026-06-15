中国商務部が主催する「大市場を共有・中国に輸出」と題された、ドイツを対象とする特別イベントがこのほどベルリンで開催されました。イベントでは、ドイツの良質な製品とサービスがより多く中国に輸出されることを目的に、ドイツ企業に向けての中国市場と中国国際輸入博覧会についてのプロモーションが行われました。ドイツは同シリーズのイベントが欧州連合（EU）で行われた最初の国であり、ドイツの設備製造、医療・ヘルスケア