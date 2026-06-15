All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、面倒見がいいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：櫻井翔／106票ニュースキャスターや番組MCを長年務め、知的で頼りがいのあるイメージが定着している櫻井翔さん。後輩グループとの交流も深く、プライベートや仕事面で親身にな