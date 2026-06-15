骨密度測定や体脂肪測定などが無料で体験できる催しが13日、三重県津市で開かれ、多くの人が健康な生活を送るための習慣について理解を深めました。地域の病院に親しんでもらい、自分自身の健康チェックを気軽に体験できる機会をつくろうと、三重中央医療センターと藤田医科大学七栗記念病院榊原病院が合同で開いているものです。三重中央医療センターの下村誠院長は「健康や人生の最後の迎え方などを考え、家族で相談してもらうき