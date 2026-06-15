乗り慣れない車両では特に注意！中東情勢悪化などの影響でガソリン価格が高い水準で推移する中、少しでも燃料代を抑えようと、単価が比較的安いセルフ式のガソリンスタンドを選ぶドライバーが増えています。しかし、そのセルフ式スタンドで発生しがちなのが、給油口がクルマの左右どちらにあるか分からず、給油レーンを間違えてしまうというトラブルです。【画像】「ええぇぇ…！」これが「給油口の位置」を一瞬で見分ける方法