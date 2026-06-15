ロッテは14日、7月8日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）でオフィシャルスポンサーである青森県三沢市の冠協賛試合「THIS IS MISAWA ナイター」を開催し、三沢市出身で女優・モデルの新谷姫加さんが始球式を行うことになったと発表した。始球式は「THIS IS MISAWA ナイター」のファーストピッチセレモニーとして17時45分頃から行われる予定。▼ 新谷姫加さんコメント「今回人生で初めてファーストピッチ