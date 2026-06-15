現地６月14日、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第１節でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。中村敬斗と鎌田大地のゴールで２度のリードを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。試合後、３バックの右で先発した渡辺剛は「勝点１でも取れたと言うのはチーム全体の成長を感じますし、今までのワールドカップにないところだなと思います」と手応えを語りつつ、１失点目を猛省した。敵の右サイドからの