今回、久しぶりにインドを訪れました。調べてみると、前回の訪問からすでに15年以上が経っていました。 日本人にとって、アジアの中でもインドは、まだ中国ほど身近に感じられる国ではないかもしれません。地理的にも文化的にも、中国の方がイメージしやすいという方は多いのではないでしょうか。 YouTubeでインドの旅動画を見ると、旅行者目線のものがたくさんあります。もちろん、それはそれでとても面白いですし、僕自