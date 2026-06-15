アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意が成立したことを受けて、週明けの日経平均株価は大きく上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均株価の変動日経平均は取引開始とともに上昇すると上げ幅は先ほど2800円を超え、今月3日につけた取引時間中の最高値6万8786円を更新しました。AIに対する成長期待に加えて、イラン情勢の進展を受けて、ニューヨーク原油市場で国際指標となるWTIの先物価格が、