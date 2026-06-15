◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、勝ち点1を挙げた。2度先行されながらの追いついてのドロー発進。3バックの中央でフル出場したDF谷口彰悟（34＝シントトロイデン）は激戦を振り返り、「追いついて勝ち点1を拾えたところはかなりポジティブに