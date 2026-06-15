ホルムズ海峡で滞留する船舶＝8日/Amirhosein Khorgooi/Wana News Agency/Reuters（CNN）トランプ米大統領はSNS「トゥルース・ソーシャル」で、米国とイランによる19日の合意署名後にホルムズ海峡が再開されると発表した。フランス、ドイツ、イタリア、英国の首脳は共同声明で、イラン戦争終結に向けた合意の発表を「温かく」歓迎するとともに、「無条件かつ制限のない航行の自由を伴うホルムズ海峡の至急の再開」を求めた。首脳ら