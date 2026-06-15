「バナナマン」設楽統が１５日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に３放送回ぶりに復帰した。設楽は１１日と１２日の同番組を「ロケのため」スタジオ出演を休んでいた。１２日の生放送ではオーストラリアのメルボルンから生出演していた。番組ではサッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表がオランダと２―２で引き分