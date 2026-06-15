【Amazon：富士山の天然水 ラベルレスタイプ 500ml×24本】 参考価格：1,940円 セール価格：1,211円 Amazonにて、アイリスオーヤマの「富士山の天然水 ラベルレスタイプ 500ml×24本」が38％オフのセール価格で販売されている。 本商品は、「富士山の天然水」のラベルレスタイプ。ラベルをなくすことで、プラスチックごみを削減し、環境に配慮したペットボト