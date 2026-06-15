◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に挑んでいるＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突し、２―２で引き分けた。＊＊＊＊試合開始直後にオランダの守備の要に思わぬアクシデントが起きた。前半７分、左サイドからの鎌田のＦＫはゴールラインを割ったが、折り返しの際にＦＷ前田大然の足とＤＦファンヘッケの顔が