◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランキング８位のオランダ代表は、同１８位の日本代表に２度追い付かれて２―２で引き分け、それぞれ勝ち点１を獲得した。＊＊＊＊敗北はしなかったが、２度追いつかれての勝ち点１。過去３度の準優勝経験を誇るオランダにとって悔しい結果に終わり、現地メディア「ＤｅＴｅｌｅｇｒａａｆ」は試合後の速報で「ファン