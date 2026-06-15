◆米大リーグレッドソックス―レンジャーズ（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１４日（日本時間１５日）、本拠のレンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場。第２打席で右翼線二塁打を放った。初回先頭の第１打席は変化球攻めで空振り三振。３回先頭の第２打席も同様に変化球が続いたが、カウント２―１からの４球目、内角低めへのスプリットを右翼線に打ち