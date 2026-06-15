「試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、ボランチでフル出場したMF鎌田大地（29=クリスタル・パレス）が両手で力強く握りこぶしを作りながら何度も何度もガッツポーズを見せた。これがオランダ戦の結果を日本代表の選手たちがどう受け止めたのか、如実に物語っていると言っても過言ではないでしょう」【もっと読む】鎌田大地〈前編〉「坊主にして世界に行けるんですか」という男が丸刈りで現れた日（東山高監督・福重良一）こう