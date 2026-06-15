米イラン合意でリスク選好ムード、原油急落一部には懐疑的見方も 米国とイランの和平合意が成立した。イラン側も正式に合意を発表したことでリスク選好ムードが広がっている。 時間外でNY原油が80ドル台半ばまで急落、ダウは300ドル超上昇。NY金も上昇している。欧州株先物も大幅上昇して始まっている。日経平均は取引時間中の史上最高値を更新、韓国株は5%超急騰している。ドルと円は下落。 ただ、一部で