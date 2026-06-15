お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が15日、自身のインスタグラムを更新。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表の初戦・オランダ戦を現地観戦したことを報告した。「ドロー！！！」と書き始めたノブ。「という事で。両チームの皆様お疲れ様でした」と両チームをねぎらった。オランダ人親子との3ショットを公開し、「トーナメントでまた会おうな！」とつづった。ハッシュタグでは「#オランダ親子」「#世知辛