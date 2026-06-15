【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１３日（日本時間１４日）、１次リーグＢ、Ｃ、Ｄ組の計４試合が行われた。Ｄ組のオーストラリアは、トルコに勝利した。豪州２―０トルコ豪州が堅守速攻の持ち味を発揮して快勝した。２７分、素早いカウンターからイランクンダが先制ゴールを決めると、７５分にはメトカーフがミドルシュートをたたき込んだ。トルコはボールを保持し、相手の３倍以上のシュー