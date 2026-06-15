15日の東京株式市場・日経平均株価は、取引開始直後から大幅に値を上げて、3日付けた取り引き時間中の最高値、6万8786円49銭を更新し、史上初めて6万9000台円を付けた。上げ幅も3000円を超えた。アメリカのトランプ大統領が、イランとの戦闘停止にむけた合意を発表し、「ホルムズ海峡が通航料なしで全面的に開放される」としたことで、中東からの原油供給が回復するとの期待が広がり、ニューヨーク原油市場では、国際取引の指標と