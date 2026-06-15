アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が成立したとの発表を受け、国連のグテーレス事務総長は14日、「紛争の平和的解決に向けた極めて重要な一歩だ」と歓迎しました。国連のグテーレス事務総長は14日に声明を発表し、「アメリカとイランが即時かつ恒久的な停戦やホルムズ海峡の再開、さらなる交渉の枠組みを盛り込んだ和平合意に達したとの発表を歓迎する」と述べ、「紛争の平和的解決に向けた極めて重要な一歩だ」と評価しまし