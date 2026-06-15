12日夕方、秋田市泉南3丁目の交差点で軽乗用車と普通乗用車が衝突し、軽乗用車に乗っていた1人が大けがをしました。秋田中央警察署の調べによりますと12日午後5時45分ごろ、秋田市泉南3丁目の十字路交差点で保戸野桜町方面から八橋新川向方面に走っていた軽乗用車が、泉北方面から保戸野千代田町方面に走ってきた普通乗用車と衝突しました。この事故で、軽乗用車に乗っていた富山県の84歳の女性が首の骨を折る大けがをしました。軽