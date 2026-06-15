ジェイ・エス・ビーがカイ気配スタート。前週末１２日の取引終了後、米投資ファンドのウォーバーグ・ピンカスが、買収を目的に設立した傘下企業を通じ、ＪＳＢに対し非公開化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株９０００円。ＪＳＢの株価はこれにサヤ寄せをする形となっている。 買付期間は１５日から７月２７日まで。買付予定数の下限は１４１０万９５０