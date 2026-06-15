三菱マテリアルは続急伸している。前週末１２日の取引終了後、伸銅品事業の棒製品及びエコブラス鍛造品の製造・販売を２０２８年３月末に終了すると発表しており、収益力向上を期待した買いが優勢になっている。中期経営計画に基づく事業構造転換及びポートフォリオ再構築の一環であり、今後も高付加価値製品へのシフトを着実に進めるという。 出所：MINKABU PRESS