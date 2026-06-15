ＡＨＣグループは物色人気を集めている。前週末１２日取引終了後、今期から株主優待制度を導入すると発表した。毎年１１月末時点で３００株を１年以上継続保有する株主を対象に、デジタルギフト１万円分を贈呈する。なお、初回（今年１１月分）に限り１年以上継続保有の要件は設けない。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS