フィットイージーが５連騰している。前週末１２日の取引終了後に、２６年１０月期の単独業績予想について、売上高を１３６億２０００万円から１４３億２２００万円（前期比４７．２％増）へ、営業利益を３１億４０００万円から３５億６００万円（同５１．７％増）へ、純利益を２１億５０００万円から２４億７３００万円（同６１．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２５円へ引き上げ、年間配当