ＪａｐａｎＥｙｅｗｅａｒＨｏｌｄｉｎｇｓが反発した。同社は前週末１２日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１５．８％増の４８億５４００万円、最終利益は同３６．２％増の１０億６６００万円となった。大幅な増収増益となったことを好感した買いが入った。同社は眼鏡ブランド「金子眼鏡」などを展開。店舗売り上げが好調で海外直営店や海外卸、国内店舗のイン