山王が大幅続伸となっている。同社は１２日取引終了後、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２．１倍の１５億８２００万円となり、通期計画の１４億円を超過した。 売上高は同４２．４％増の１１０億５０００万円で着地。自動車用ＡＤＡＳ関連、半導体関連、ＡＩサーバー関連、スマートフォンといった先端製品分野を中心とした成長領域へ