○経済統計・イベントなど １３：３０日・第３次産業活動指数 １８：００ユーロ・鉱工業生産 １８：００ユーロ・貿易収支 ２１：３０米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 ２２：１５米・鉱工業生産 ２２：１５米・設備稼働率 ２３：００米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数 ※日・日銀金融政策決定会合（１日目） ※Ｇ７サミット（主要７カ国首脳会議，１７日まで）