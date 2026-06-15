菊池製作所は大幅反落。前週末１２日取引終了後に２６年４月期連結決算を発表し、売上高は６０億９３００万円（前の期比１１．７％増）、純利益は１億３００万円（同２．４倍）だった。従来予想（売上高５９億７２００万円、純利益１億５９００万円）と比べ、売上高はやや上振れした一方、利益は下振れしており、これがネガティブ視されているようだ。 個別の試作・金型、量産製品において時計・産業用大型印刷機・ホビ