張本美和卓球の世界ツアー、コンテンダー・ザグレブは14日、クロアチアのザグレブで行われ、女子シングルス決勝で張本美和（木下グループ）が朱雨玲（マカオ）に4―3で競り勝って優勝した。張本美は大藤沙月（ミキハウス）と組んだ女子ダブルスでも韓国ペアを3―0で下して頂点に立った。（共同）